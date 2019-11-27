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Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak

Anadolu Ajansı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. 

İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı. 

Galibiyet turu getirecek
Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak. 

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek. 

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