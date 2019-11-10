Antalya'da siyanür zehirlenmesiyle ölen 4 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi
ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim ve Sultan Şimşek çiftiyle çocukları Ceren ve Ali Çınar'ın cenazeleri, memleketleri Erzurum’da toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verildiği sırada ailenin yakınlarının görüntüsü yürek burktu.
Cenazeler, kepçe ile açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi.
115
Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.
215
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede cansız bedenleri bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek’in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından özel donanımlı araçla Erzurum'a getirildi. Cenazeler, önce AFAD Müdürlüğü'ne götürüldü.
315
Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler geniş güvenlik önemeli altında ailenin defnedileceği merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kırgözeler köyü mezarlığına getirildi.
415