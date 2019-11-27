Kandilli Müdürü Prof. Özener: Süre dolmuşluğu var sonuçta bir şey geliyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Türkiye'de 6.5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor. Türkiye ortalamasına bakarsak sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var” açıklaması yaptı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de ortalama günde 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük deprem meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye'de deprem gözlemlerini aktardı.

"Sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var"

Kandilli Rasathanesi hakkında bilgiler veren Özener, Türkiye’de ortalama günde 1 tane 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu söyledi. 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9 arasında bir depremin olduğunu belirten Özener, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük depremin meydana geldiğini söyledi.

En son Türkiye’de 2011 yılında Van’da 7’nin üstünde bir deprem yaşandığını belirten Özener, “Türkiye ortalamasına bakarsak sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var” dedi.

1939 yılından bugüne kadar yaşanan 33 büyük depremde 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Özener, tarihsel depremlerin kendilerine çok önemli ışık tuttuğunu söyledi.

"Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor"

Depremlerim belli tekrarlanma özelliklerinin olduğunu bu kapsamda bilimsel olarak araştırabildiklerini ifade eden Özener, “Zaman zaman farklı hocalar çıkıp açıklamalar yapabiliyor. Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor. Her farklı senaryoya göre farklı bir öngörünüz varsa sonuçta tahmin edeceğiniz deprem büyüklükleri de çok farklı oluyor ondan dolayı böyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

"Türkiye bir deprem ülkesi"

Türkiye’nin depremsellik bakımından dinamik bir ülke olduğunun da altını çizen Özener, Malatya’nın da aktif fay hattında bulunduğunu söyledi. Doğu Anadolu fay hattının içerisinde yer alan Malatya’da tarihsel depremlere baktıklarında 1893 yılında 9 şiddetinde bir depremin yaşandığını söyleyen Özener, 1866 ve 1874 yılları arasında da 8 şiddetinde depremlerin yaşandığını dile getirdi. Malatya’da bu yıl 657 depremin yaşandığını da anımsatan Özener, “Türkiye bir deprem ülkesi, yüzde 90’ı depreme maruz kalan bir ülke” ifadelerine yer verdi.

"Psikolojimizi bozmayacağız, paranoyak olmayacağız"

Deprem gerçeği ile yaşanmaya alışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özener, “Psikolojimizi bozmayacağız, paranoyak olmayacağız. Hayatınızı bozmayacaksınız ama herkesin de önlemini alması gerekiyor” şeklinde konuştu. Depremin ne zaman olunacağı yönünde hiç kimsenin bir tahmin yürütemeyeceğini de sözlerine ekleyen Özener, “Kim ne derse desin, kulağınızı asmayın. Yok 3 gün sonra, yok haftaya Salı, güneş tutuldu, bunları unutun. Yani güneş tutuluyor da sadece Marmara’da mı tutulmuyor, dünyanın her yerinde tutuluyor. Doğa olayları ile depremleri eş zamanlı yani aralarında bir ilişki var gibi düşünmek çok sağlıklı değil, ikisi çok farklı olaylar” diye konuştu.

Kuşadası’nda 12 saatte 25 deprem

Kuşadası Körfezi’nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı. 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası, değişik büyüklüklerde yaşanan depremle 25 kez sallandı.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22:53'de 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içerisinde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 3.0 arasında değişen 25 deprem meydana geldi.