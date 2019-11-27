Avcılar'da metrobüste taciz iddiası! Ortalık karıştı
AVCILAR'da metrobüste kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Senegal uyruklu 2 kişi metrobüse binen genç bir kadını taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken Senegalli 2 kişi, sözlü tacizlerine devam etti.
Metrobüsten indirildiler
Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine anlattı. Senegalli 2 kişi de metrobüsten indirildi.
Vatandaşlarla Senegalliler arasında arbede
Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli 2 kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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