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Avcılar'da metrobüste taciz iddiası! Ortalık karıştı

AVCILAR'da metrobüste kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. 

Senegal uyruklu 2 kişi metrobüse binen genç bir kadını taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken Senegalli 2 kişi, sözlü tacizlerine devam etti.

Metrobüsten indirildiler

Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine anlattı. Senegalli 2 kişi de metrobüsten indirildi.

Vatandaşlarla Senegalliler arasında arbede

Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli 2 kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

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