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Zlatan İbrahimoviç yine ters köşe yaptı

Los Angeles Galaxy ile yolları ayırdıktan sonra gideceği takım merak edilen Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı.

Zlatan Ibrahimoviç'in gideceği takım merak edilirken, Boşnak asıllı İsveçli Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımda "İspanya'ya dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Hammarby formasını paylaştı
Oyuncunun bu ülkeye döneceği yorumları yapılmasına karşın, Zlatan'ın bahis şirketinin reklamını yaptığı ortaya çıktı. Zlatan İbrahimoviç daha sonra sosyal medya hesabından bu kez ülkesinin takımlarından Hammarby formasını paylaştı.

Kulüp hisselerinin yüzde 50'sini aldı
Arkasına İbrahomoviç yazılı Hammarby forması paylaşan Zlatan'ın ülkesine döneceği iddia edildi. Ancak gerçeği İsveç kulübü açıkladı. İsveç kulübü, Zlatan İbrahimoviç'in kulüp hisselerinin yüzde 50'sini aldığını duyurdu.

''Gelecek yıl Avrupa'da oynayacağız''
Hammarby Kulübü'nden yapılan açıklamada "LA Galaxy'nin de sahibi olan AEG Şirketi, Hammarby'deki hisselerinin yarısını Zlatan Ibrahimovic'e sattı. Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek yıl Avrupa'da oynayacağız. Zlatan'ın Hammarby Futbolu'na nasıl bir katkı vereceğini konuşmak için henüz erken, ancak bu işbirliğinde çok büyük bir potansiyel var." denildi.

''Hammarby'ye katılmak hem eğlenceli hem de heyecan verici''
Ibrahimovic de anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hammarby, tutkulu destekçileri olan harika bir kulüp ve hem Stockholm hem de İsveç'te büyük saygı duyuyor. Kulübü ve hayranları her zaman sevdim, o zamandan beri kulübün son yıllarda hem saha içinde hem de dışında yaptıklarından çok etkilendim. Hammarby'ye katılmak hem eğlenceli hem de heyecan verici."

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