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İŞKUR'dan çobanlık akademisi: Haftada 5 gün eğitim harçlık devletten

İŞKUR işsizlere uzmanlık kazandırarak iş sahibi yapıyor. Meslek edindirme programları arasında Tokat'taki çobanlık kursu da var, Nallıhan'daki grafik animasyon kursu da.

İŞKUR’un düzenlediği meslek edindirme programları arasında Tokat’taki çobanlık kursu da yer alıyor. Çoban olmak isteyenler her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kurs alacak.

20-50 TL arası harçlık

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, farklı kesimlerden ve farklı eğitim seviyelerinden işsizler, çeşitli alanlarda uzmanlık kazanarak meslek edinebiliyor.

Kursa 16-70 yaş arası işsizler başvurabilecek. Çobanlık için 13 günde toplam 104 saat ders verilecek

Şırnak’ta aşçı yardımcısı, Nallıhan’da da üç boyutlu grafik animasyoncusu yetiştirilecek. 20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara 'taahhütname' imzalatılıyor.

İŞKUR’a kayıt yeterli

Kursa katılanlar farklı meslekte 6 ay geçmeden başka kursa katılamıyor. Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak gerekiyor.

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