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Uçuşlarını durduran Atlasglobal hakkında Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlasglobal Havayolları'nın 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Atlasglobal Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.

Bakanlık, Atlasglobal Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlasglobal Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir."

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