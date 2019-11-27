Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu adaletsiz sistem devam edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 35. İSEDAK toplantısı açılış töreninde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri arasında halkı Müslüman olan herhangi bir ülkenin bulunmamasını eleştirerek 'bu adaletsiz sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını' dile getirdi.

35. İSEDAK toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kızılay ve AFAD'ı bu bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Erdoğan günümüz dünyasında Müslümanların kanının değersiz görüldüğünü dile getirerek İslam alemini Arnavutluk'a destek olmaya davet etti. Ayrıca Erdoğan BMGK'nın Bosna'da Suriye'de yaşananlara çare bulamadığını hatırlatarak yapısının değişmesi için çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile 2 kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Arnavutluk Başbakanı Rama depremde 26 ölü ve 600'ün üzerinde yaralı olduğunu söyledi. Kargo uçaklarımızı, Kızılay ve AFAD'ı Arnavutluk'a yollamış bulunuyoruz. Yardım TIR'ları da gün içinde Arnavutluk'a varacak. Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var.

İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum

Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum. Terör örgütleri camileri, okulları, pazar yerlerini kan gölüne çeviriyor. Günümüz dünyasında maalesef Müslümanların kanı ve canı çok değersiz. Söz konusu Müslümanlar olunca, zulüm çekenler birer can değil, fotoğraf karesi olarak görülüyor. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz bazıları için sadece istatistikten ibaret.

Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil

Yaşananlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumların acizliğinin büyük rolü vardır. Uluslararası toplumun artık bu gerçeklerle yüzleşmesi elzemdir. BMGK Daimi Üyeleri arasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil. Her şey bu 5 daimi üyenin hatta bir tanesinin dudaklarının arasında. Onlar ne derse o.

Bosna'da, Ruanda'da, Suriye'de yaşananlara çare bulamayan BM sorunlara çözüm getiremez. BM yapısının yeniden belirlenmesi çağrısını yineliyorum."