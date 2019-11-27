'ABD ile mutabık kalmadık' diyen Mevlüt Çavuşoğlu: İlişkimizi zehirleyen konular var

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'yla şu anda ilişkilerimizi zehirleyen konular var, bunlardan biri de S-400. Bu konuda mutabık kalmadık." açıklaması yaptı.

"Amerikalılarla çok görüştük, kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk." diyen Çavuşoğlu, "uzmanlar bu konuyu incelesin, NATO bu işin başını çeksin" dediklerini aktardı.

ABD'ye "Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim dedik." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD teklifimize evet demedi"

Amerikalılarla çok görüştük, kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Endişeniz F35 ve S-400'lerin bir arada çalışmasına yönelikse o zaman uzmanlar bu konuyu incelesin, NATO bu işin başını çeksin. ABD maalesef bu teklifimize bugüne kadar evet demedi.

"Mutabık kalmadık"

En son Cumhurbaşkanı'mızın Amerika ziyaretinde bu konumu gündeme geldi. S-400 ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kimsenin egemenlik alanımıza girmeyeceğini Cumhurbaşkanımız söyledi. Kimseye bir taahhütte bulunmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim dedik.