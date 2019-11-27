Türkiye'den NATO'ya rest: Dediğimizi yapana kadar o imzayı atmayacağız

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle, ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği öne sürüldü.

Reuters'ın NATO kaynaklarından aldığı bu bilgiye göre; Türkiye planlara destek vermezse NATO'nun yıllardır süren Rusya politikasına büyük darbe olacak.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak servis ettiği son dakika haberine göre, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de PKK/YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

"YPG'yi terörist örgüt olarak görene kadar planlara imza atmayacağız''

Reuters haberinde, Türkiye'nin NATO'daki temsilcisine, ittifakın YPG'yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirildi.

NATO ülkelerinin Baltık Denizi'nde gerçekleştirdiği bir tatbikattan görüntü...

ABD ile Türkiye arasında görüş ayrılığı

NATO'daki Türk temsilcinin ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı kaydedilen haberde, söz konusu tartışmanın, gelecek hafta NATO'nun Londra'da yapacağı 70. yıldönümü zirvesi öncesi, Ankara ve Washington arasındaki YPG konusundaki görüş ayrılığının da bir göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

NATO ülkelerinin Baltık Denizi'nde gerçekleştirdiği bir tatbikatta Türk savaş gemisi...

'Türkiyesiz plan işlemez'

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor. Reuters'a konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye'nin onayı olmadan bu planın hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirterek, savunma planını engelleyerek, Türkiye'nin Doğu Avrupalıları bu konuda "rehin aldığını" iddia etti.

Baltık kıyılarına demirlemiş Türk savaş gemisi...

"Türkiye'nin tavrı birliği bozuyor' iddiası

Reuters'a konuşan ikinci diplomatik kaynak ise ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO aleyhindeki son açıklamalarının ardından ittifakın birlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bir sırada Türkiye'nin tavrını "birliği bozan" bir davranış olarak niteledi.

Baltık ülkeleri ve Polonya'yı savunma planı, Rusya'nın tek taraflı olarak Kırım'ı 2014 yılında ilhakının ardından ilk kez gündeme gelmişti.