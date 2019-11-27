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Muharrem İnce'den Beştepe iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili iftiraya uğrayan Muharrem İnce, "Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum" dedi.

Muharrem İnce, 'Beştepe'ye çıktı' iddiasının ardından yaşanan tartışmaları Hürriyet gazetesinde yazdı. İnce tartışmalarla ilgili son sözlerini şöyle kaleme aldı:

"SAYIN GENEL BAŞKAN'IN DAVA AÇMASINI BEKLERİM"
"Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Avukatlarım dava dilekçesini hazırladı. Konuyla ilgili son sözü artık yargı söyleyecektir. Eğer bu yalanlarda tek sorumlu Rahmi Turan ve Talat Atilla ise partinin de bu kişiler hakkında, en başta da Sayın Genel Başkan'ın dava açmasını beklerim."

"KUMPAS KURULDU" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi ve CHP yönetimine seslenerek "Yapılması gereken partimizin içindeki o iftiracının bulunup cezalandırılmasıdır" dedi.

İNCE'DEN 3 KURUŞLUK DAVA
İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü yönündeki iddiaları nedeniyle, gazeteci Rahmi Turan hakkında 5, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?
Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.

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