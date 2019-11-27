FETÖ iltisaklı şirketler TMSF'ye geçtikten sonra rekor kara geçtiler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen FETÖ iltisaklı 847 şirket, 3 yılda yüzde 39 büyüdü. Örgüte aktarılan para musluğunu kısan TMSF, her bir şirketin başına profesyonel yönetimler atayıp, şirketlerin hem kârını katladı hem de bankalara ve devlete olan borçlarını ödedi.

TMSF kayyumları tarafından yönetilen şirketler değerine değer katarak büyüyor. 847 şirketin özkaynak büyüklüğü 3 yılda yüzde 31 artarak 18 milyardan 24 milyar TL'ye ulaştı. Aralık 2016'da aktif büyüklüğü 43 milyar TL olan şirketler, yüzde 39 büyümeyle 60 milyar TL'nin üzerine çıktı.

İSTİHDAM EDLEN KİŞİ SAYISI 41 BİN 521'E ULAŞTI

Devralındığı dönemden itibaren geçen sürede şirketlerin kârı yüzde 165 arttı. Bu süre zarfında tüm şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 41 bin 521 kişiyi buldu.

KOZA ALTIN TMSF'YE GEÇTİ YÜZDE 220 KAR ETTİ

Faaliyetlerini TMSF'ye bağlı sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan toplam 5 madende üretim gerçekleştiriyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmenin, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmesi hedefleniyor. Şirketin TMSF'ye devrinden sonra karının yüzde 219'u geçtiği, öz kaynaklarının ise yüzde 124 artışa ulaştığı belirtiliyor.

Koza Altın tarafından devlete ödenen vergilerin de şirketin devrinden itibaren yüzde 127 artarak, geçen yıl 336,6 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kayıtlarda yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte TMSF bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştu.

Her bir şirketin milli bir değer olarak görüldüğünü ve bu bilinçle yönetildiğini belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu şirketlerin her birine özel bir ihtimam gösteriyoruz. Herhangi bir irtifa kaybı olmasını asla istemiyoruz. Bu nedenle olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

12 BÜYÜK GRUP VAR

Denizli Acıpayam'da bulunan ve TMSF kayyumluğunda yönetilen Aynes tesislerinde Turkuvaz Medya yönetici ve yazarlarını ağırlayan Başkan Muhittin Gülal, Sabah gazetesinin sorularını yanıtladı. Bugün fonun yönetiminde 847 şirketin olduğunu aktaran Gülal, buradaki 12 büyük grubun toplam aktifin yüzde 80'ini sağladığını aktardı. Gülal, "Dolayısıyla bizim konsantrasyonumuz da bunların üzerine yoğunlaşıyor. Bu şirketlerin en büyüğü Erciyes Anadolu. Koza Grubu ikinci sırada yer alıyor. Büyüklük sırlamasına göre Aydınlı, Naksan, Kaynak olarak devam ediyor. Aynes ise ilk 10 şirketimiz arasında yer alıyor" diye konuştu. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yönettikleri irili ufaklı birçok şirket olduğunu aktaran Gülal, portföylerinde eczaneden kuyumcuya, egzozcudan nakliyeciye çok farklı sektörlerde şirketlerin bulunduğunu kaydetti.

ÜZERİMİZDE SOSYAL SORUMLULUK VAR

TMSF tarafından yönetilen şirketlerin bulunduğu ilde de önemli bir ekonomik değer yarattığını anlatan Gülal, "Mesela Erciyes Anadolu'da 12 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket hapşırsa Kayseri grip oluyor. Üzerimizde ciddi bir sosyal sorumluluk var" dedi. Benzer bir durumun Aynes içinde geçerli olduğunu aktaran Gülal, "Bin kişi istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 90'ı Acıpayamlı. 20 bin süt üreticisinden ürün alıyoruz. Küçük bir ilçenin ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz. Bu yıl 1.3 milyar TL ciroya çıkacağız. Bu bölge için devasa bir rakam" şeklinde konuştu.

AYDINLI GRUP VERGİ REKORTMENİ OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı "Kurumlar Vergisi İlk 100 Sıralaması" verilerine göre Aydınlı Grup, 84'üncü sıradan vergi rekortmenleri arasına girdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımları tarafından yönetilen Aydınlı Grup hakkında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bize emanet edilen bu firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz. Bunlar bu ülkenin değerleri, bu değerleri en iyi şekilde koruyup büyütüyoruz. 2018'de kurumun ödediği 85 milyon TL'lik vergi şirketin başarılı gidişatının göstergesidir. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının büyümesi bizi mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra yönetimimizde bulunan Aydınlı Grup kârlılıkta sektörünün birincisi konumunda. 2019 için de hedefimiz vergi sıralamasında daha üst sıralara çıkartabilmektir. Bu yılın ilk 6 ayında ödenen rakam 40 milyon TL. Bu da gösteriyor ki koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye yakınız" dedi.

CİRO 3 MİLYARA DAYANDI

2016 yılında 35 milyon 733 bin TL, 2017 yılında ise 45 milyon 206 bin TL vergi ödemesi yapan Aydınlı Grup, 2018 yılında bu oranı yüzde 89 arttırdı. Rakam 85 milyon 233 bin TL'ye geldi. Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF Kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, bünyesinde bulunan U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi markalarla 2018 yılını 2 milyar 773 bin TL ciro gerçekleştirerek kapatmıştı.

TURİZME BÜYÜK DESTEK

Dünyanın en eski ve en büyük yerleşim alanlarından Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtım sponsorluğunu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi.