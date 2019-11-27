AK Partili Mahir Ünal'dan Ali Babacan'a yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ali Babacan'ın AK Parti politikalarını eleştiren sözlerine "15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok." diye yanıt verdi.

AK Parti'yi demokrasiden ve evrensel ilkelerden uzaklaşmakla suçlayan Ali Babacan'a, AK Parti'den ilk tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularına yanıt veren Ünal, Ali Babacan'ın dünkü açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

Dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil

"(Ali Babacan tarafından kurulacak yeni parti) Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük.

15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

Dünya ve bölge okuması yapmıyorlar

Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a teröre hiç değinmeyeceksiniz. AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, dünya ve bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

Esad sorulduğunda Sisi sorulduğunda hiçbir cevap vermeyeceksiniz

Esad sorulduğunda Sisi sorulduğunda hiçbir cevap vermeyeceksiniz ama herhangi bir akademisyenin konuşabileceği modası geçmiş neo liberal tezleri savunacaksınız. Bu yeni bir şey değil. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu.

Beştepe'ye giden CHP'li iddiası: Baltayı taşa vurdular

CHP'nin durumunu Türk siyaseti artık taşıyamıyor. Son olayda da CHP baltayı taşa vurdu. Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi. Burada yazan belli konuşan belli doğrulayan belli. Çin Seddi, kumpas nereden çıktı? Bunlar kendileri çalıp kendileri oynuyor. Olay tamamen kendileriyle ilgili. Ben sizinle ilgili bir iddiada bulunuyorum, sonra ispat istiyorum. İddia size ait, ortada belge bilgi delil yok. Bu olay üzerinden birilerini suçluyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim bu meseleyle bir ilgimiz yok. CHP kendi iç kavgalarına lütfen bizi karıştırmasın. Orada bir siyasi boşluk görünüyor. AK parti'nin kendi tabanıyla ilgili bir boşluk ise yok."