Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı geri döndü
NEW YORK'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer, İstanbul'a geri döndü.
Puhutv.com'da yayınlanan Şahsiyet dizisindeki canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle 47. Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü alan Haluk Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda İGA Yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.
Kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarını geri çevirmeyen Bilginer, teker teker soruları yanıtlayarak duygularını anlattı.
İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bilginer, şunları söyledi:
"Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma tabi mutluluk vesilesi ama, asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması.''
''Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim."