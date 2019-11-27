Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı geri döndü

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bilginer, şunları söyledi:

"Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma tabi mutluluk vesilesi ama, asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması.''