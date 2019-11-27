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Japonya'da öğrencilerin imdadına robotlar yetişiyor

Japonya'da 31 Ekim'de pilot uygulama ile hayata geçirilerek, öğrencilerin hasta oldukları gün okula robotlarını göderebiliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan uygulama ile birlikte artık öğrenciler derslere robotlarını gönderebiliyor.

Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda hasta öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için geliştirilen robotik sistem 31 Ekim'de pilot uygulama olarak başladı. 

Uygulama doğrultusundan Ori Hime adı verilen robot öğrencilerin yerine derste bulunarak, ders görüntülerini aktarabiliyor. 

Masa ya da öğrenci sıralarına uygun olarak tasarlanan robot el sallama, işaret etme ya da alkışlama gibi hareketlere tepki verebiliyor.

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