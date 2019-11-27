Ali Koç Ersun Yanal'dan hesap sordu: Ne oluyor hocam!

Kabus gibi bir sezonu geride bıraktıktan sonra lige hızlı bir giriş yaptıktan sonra düşüşe geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Ersun Yanal'dan hesap sordu.

Liderlik hesapları yaparken kendini 4. sırada bulan Fenerbahçe’de eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal’a çevrildi. Alınan sonuçlar bir yana takımın kötü oyunu tepki çekerken, Başkan Ali Koç a tecrübeli teknik adamdan hesap sordu.

“Kazandık ama vites yükseltmeliyiz”

Denizli galibiyeti sonrası “Kazandık ama vites yükseltmeliyiz” şeklinde takıma mesaj yollayan Ali Koç, Malatya dönüşü görüştüğü Yanal’a uyarılarda bulundu. Başkan Koç, hocaya “Bir an önce toparlanmamız gerek” ikazı yaparken, camianın şampiyonluk beklentisini hatırlattı, Göztepe maçında üç puanın yanı sıra iyi futbol da istedi.

Comolli-Yanal bir araya geldi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son birkaç haftadır Ersun Yanal’a eleştirilerde bulunan sportif direktör Damien Comolli’nin Başkan Ali Koç’la fikirlerini bir defa daha paylaştığı ve rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edilirken Fransız isim, Ersun Yanal’la da bir araya geldi.

Detaylı rapor istedi

Takımdaki düşüşün sebeplerini sorgulayan Comolli’nin teknik heyetten detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Mali sıkıntılara rağmen sol bek hariç Ersun Yanal’ın tüm transfer beklentilerini karşıladıklarını belirten Comolli, bunun karşılığını sahada görmek istiyor.