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Bahçeli'nin “Projeyle geldi, projeyle gidecek” sözlerine Faik Öztrak'tan sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Projeyle geldi, projeyle gidecek” sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir projeyle gelmemiştir. CHP'ye kimse herhangi bir projeyi dayatamaz. CHP'ye kimse operasyon çekemez." diyerek yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün yayımlanan söyleşide Kılıçdaroğlu için “Projeyle geldi, projeyle gidecek” yorumunu yaptı.

Faik Öztrak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazeteye verdiği demeçte 'Kılıçdaroğlu'nun bir projeyle geldiğini ve bir projeyle gideceğini' ifade etti. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"CHP'ye kimse operasyon çekemez"

Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir projeyle gelmemiştir. CHP'ye kimse herhangi bir projeyi dayatamaz. CHP'ye kimse operasyon çekemez. CHP, vesayet altında bir parti değildir. CHP yönetimleri tamamen milletimizin, milletimizin içinde olan parti üyelerimizin, onların seçtiği delegelerimizin, o delegelerimizin seçtiği kurultayımız tarafından belirlenir.

Dolayısıyla 'sarayın bize format atmasıymış, biçimlendirmesiymiş' bunların hiçbiri mümkün olmaz.

Bize format atmak isteyenler dönüp baktıklarında karşılarında dimdik dikilmiş Kurtuluş Savaşı'nın başından beri ayakta olan Kuvayı-milliye ruhunu bulurlar.

"Biz, milletin derdiyle dertlenen CHP'yiz"

Kimsenin CHP üzerinden Türkiye'nin gündemini karartmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Öztrak, "Biz, milletin tenceresini, işsizliği, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını konuşmaya, odaların, sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz, milletin derdiyle dertlenen CHP'yiz.

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