Jose Mourinho'dan top toplayıcı çocuğa övgü

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham Hotspur, Harry Kane'in Del Pierro'nun rekorunu kırdığı ve Dele Alli'nin yüksek performansını sürdürdüğü maçta Olimpiakos'u 2-0 geri düşmesine karşın 4-2 yendi ve son 16 biletini aldı.

Top toplayıcı çocuk topu oyuna erken soktu

Maç 2-1 iken topu oyuna erken sokan top toplayıcı çocuk, Tottenham golünde etkili oldu. İkili mücadelede top sağ çizginin yanından taca çıkarken, Olimpiakos'lu oyuncular faul bekledi. Top toplayıcı çocuk ise meşin yuvarlağı hemen oyuna soktu ve Serge Aurier tac atışını kullandı. Lucas Moura'nın ortaya çıkardığı topu Harry Kane ağlarla buluşturdu ve Tottenham skoru 2-2 yaptı. Son bölümlerde 2 gol daha bulan Tottenham sahadan 4-2 galip ayrıldı.

"Zeki top toplayıcı çocukları seviyorum''

Maç sonrası top toplayıcı çocuğu öven Jose Mourinho, "Zeki top toplayıcı çocukları seviyorum. Ben de bu çocuk gibi zeki bir top toplayıcıydım. Bu çocuk da bugün iyi iş çıkardı. Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Sadece tribünlere, ışıklara veya atkılara bakmadı. Oyunu yaşadı ve iyi oynadı" diye konuştu.

Elini sıkarak ona sarıldı

Jose Mourinho maç sonrası golde önemli rol oynayan top toplayıcı çocuğun yanına gitti elini sıkarak ona sarıldı. Portekizli teknik adam top toplayıcı çocuğu kutlamalar için soyunma odasına davet ettiğini ancak onun kaçtığını söyledi.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏



