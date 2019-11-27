İskender Evrenosoğlu toprağa verildi MİHR Vakfı üyeleri tabuta kimseyi yaklaştırmadı
86 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu Bursa'da toprağa verildi. Evrenosoğlu ABD'de 5 gün önce yaşama veda etmişti. MİHR Vakfı üyeleri, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı
İskender Evrenosoğlu 1933 yılında doğdu. 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı. Kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. Son yıllarını geçirdiği ABD'de öldü. Bursa'da bugün toprağa verilen ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Evrenosoğlu'nun cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.
ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.
3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZEDE, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.