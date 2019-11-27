İskender Evrenosoğlu toprağa verildi MİHR Vakfı üyeleri tabuta kimseyi yaklaştırmadı

İskender Evrenosoğlu 1933 yılında doğdu. 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı. Kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. Son yıllarını geçirdiği ABD'de öldü. Bursa'da bugün toprağa verilen ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Evrenosoğlu'nun cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.