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Ünlü oyuncu Godfrey Gao çekim sırasında öldü

"Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri filminden hatırlardığımız ünlü oyuncu Godfrey Gao, bir çekim sırasında hayatını kaybetti.

Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, Çin'de  "Chase Me" adlı televizyon programı çekiminde hayatını kaybetti.

 Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı "Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri"nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.

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