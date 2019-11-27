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Mustafa Cengiz'den rakiplerine Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır! Biz Galatasaray'ız." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD ödül töreninde  açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray hiçbir zaman bir maçını yenilmek için oynamaz'' diyen Cengiz, ''Trabzonspor maçımız da çok değerli bir maç ve hocamız, futbolcularımız kazanmak için elinden geleni yapacak." şeklinde konuştu.

''Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır''
Cengiz, ''Sürekli şampiyon olabileceğiniz bir yarış, yarış değildir. Şu anda Süper Lig'de 8 takım potanın içerisinde ve Galatasaray tarihi itibariyle şampiyonluğun en büyük favorisidir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Galatasaray şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Hedeflerimizden en ufak bir sapma yok. Altın, yere düşmekle değerini yitirmez." ifadelerini kullandı.

''Galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır''
Devler Ligi'nde alınan kötü sonuçlara değinen Cengiz, ''Bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır! Biz Galatasaray'ız." dedi.

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