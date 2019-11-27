Fenerbahçe'de Adil Rami yolcu

Fenerbahçe, Süper Lig'de sadece 45 dakika forma giyebilen Adil Rami'yi gözden çıkardı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fransız stoper Adil Rami’de ümitler tükendi. Alınan bilgilere göre; yönetim, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Zaten mukavelesi de sezon sonunda tamamlanacaktı.

Özel madde devreye sokuluyor

Sözcü'de yer alan detaya göre; Sarı-lacivertli kurmaylar, Adil Rami'nin sözleşmesindeki özel maddeyi devreye sokmaya hazırlanıyor. Dünya şampiyonu apoletli Fransız yıldızın kontratında, ‘devre arasında sözleşmesi bedelsiz feshedilebilir' maddesi olduğu öğrenildi.





Zararı yarım sezonluk maaşı olacak

Yönetimin, bu maddeyi kullanarak Rami ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi. Böylece Rami'nin zararı yarım sezonluk maaşı olacak.