TCMB Başkanı Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti

TCMB Başkanı Uysal, son 1 yıllık dönemde cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini söyledi.

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti." diyerek, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu belirtti.

Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini söyledi.