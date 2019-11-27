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Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TürkAkım'ın devreye alınması nedeniyle Türkiye'ye yapacağı ziyaret konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Putin'in Türkiye ziyareti tarihinin belli olup olmadığı sorusu karşısında Uşakov, "Evet, TürkAkım'ın devreye alınması nedeniyle bir ziyaret olacak. Tarihini söyleyemem zira Türk tarafıyla mutabık kalınması gerekiyor, bunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.

"Liderler konuyu istişare etti"
Uşakov, "Liderler telefon görüşmesinde bu konuyu istişare ettiler, görüşme konusunda mutabakat sağladılar. Hatta somut süreler üzerinde de anlaştık ancak bunu daha sonra duyuracağız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söylemişti.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan TürkAkım, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

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