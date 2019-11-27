Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında Masterchef Rıfat saçları protez mi?

Masterchef Türkiye'nin büyük finaline haftalar kala yarışmanın favori isimlerinden biri 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş oldu. İlginç giyim tarzı, renkli çorapları ve protez saçları ile sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Rıfat'ı yakından tanıyalım...

Masterchef'in büyük finaline emin adımlarla giden yarışmacılardan biri olan Rıfat Yurttaş, yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi. 27 yaşındaki renkli yarışmacı, daha ilk bölümden farklı giyim tarzı, iddialı çorapları, yarışmacı arkadaşları ve şeflere olan saygısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Masterchef Rıfat yarışmaya İzmir Çeşme'den katıldı. Ailesiyle birlikte Çeşme'de yaşayan Rıfat'ın yarışma ile birlikte popülerliği de arttı. 86 bin takipçisi olan Rıfat Yurttaş sık sık paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

Küçük yaşlarından beri mutfakta olmayı seven ve aşçılığa merak salan Masterchef Rıfat, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mutfak sanatları eğitimi gördü. Birçok ünlü restoranda çalışan Rıfat, Türkiye'nin en iyi aşçılarından biri olmak istiyor.

Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu söylüyor ve bu konuda kendine çok güveniyor ve kendini bu alanda geliştiriyor.

Masterchef Rıfat'ın Çeşme'de bir pastanede çalışıyordu fakat yarışma başlayınca İstanbul'a gelmek zorunda kaldı.

Yarışma boyunca Rıfat ile konuşulan konulardan biri de saçları oldu. Saçları erken yaşlarda dökülmeye başlayan Rıfat, çareyi protez saçlarda buldu. Uzun süredir protez saç kullanan Masterchef Rıfat sık sık saçlarının rengini ve şeklini değiştriyor.