Masterchef kim elendi giden isim netleşiyor dananın kuyruğu kopacak!
Masterchef kim elendi, 28 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu sorularının yanıtı bu akşam belli olacak. Eleme potasına giren Rıfat, Kıvanç, Batuhan ya da Güzide Masterchef'e bu akşam veda edecek
Masterchef kim elendi, Mastercehef'e veda eden isim kim oldu sorularının yanıtı için artık nefesler tutuldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin eleme potasına Rıfat'ı soktu. Takım arkadaşları ise Güzide'yi seçti. Dün akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında ise potaya iki isim daha girdi; Kıvanç ve Batuhan...Büyük finale haftalar kala yarışmadan ayrılan isim bu akşam yani 28 Kasım'da belli olacak. Çeyrek finale Rıfat mı, Kıvanç mı, Batuhan mı yoksa Güzide mi kalacak?
Masterchef elem gecesi öncesi potaya giren 4 isim sosyal medyanın gündeminde. Daha önce birçok kez potaya giren Rıfat ve Batuhan'ın yine eleme potasından çıkacağı tahminler arasında. Yine sosyal medyada yapılan yorumlata göre Kıvanç ve Güzide arasında kıyasıya bir yarış olacak.
Bu hafta Masterchef'te neler oldu: Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.
Dokunulmazlık kırmızı takımın oldu: Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu Gaziantep'te oynadı. Şeflerin belirlediği dövmeli alaca çorba, zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı ve astar sütlacını en iyi yapan taraf kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık oyununu kazandı.