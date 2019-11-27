Güzide Mertcan kimdir Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye büyük finaline sadece haftalar kala yarışmanın favori isimlerinden biri olan Güzide Mertcan'ı yakından tanıyalım. Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzize Mertcan Mustafa Mertcan ile evli ve çiftin dünya tatlısı 3 çocuğu var. Peki Masterchef Güzide'nin eşi ne iş yapıyor?

Fenomen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin büyük finaline artık sadece haftalar kaldı. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Masterchef'te büyük başarı gösteren favori isimlerden biri de 31 yaşındaki Güzide Mertcan...

Özellikle yaptığı tatlılardaki mahareti ile şeflerin gönlünü kazanan Güzide Mertcan büyük finale adını yazmadırmayı hedefleyen başarılı isimlerden biri.

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir^de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Daha sonra Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.

Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatrı sayılır şekilde arttı. Güzide'nin şu an aktif 205 bin takipçisi var.

Yarışma dışında anne ve iyi bir eş olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli. Eşi DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mustafa Mertcan'ın şirkeri İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor.

Güzide Mertcan'ın birbirinden tatlı 3 tane çocuğu var. Çocukları ile sık sık zaman geçiren, gezmeyi seven Güzide o anlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.