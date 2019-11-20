HABER /  GÜNCEL

Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir kaç yaşında?

Kuruluş Osman ATV ekranlarında başladı, büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Dizinin oyuncularından biri de Osman Gazi'nin ilk eşi Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer oldu. Peki Özge Törer kimdir, kaç yaşında?

Osman Gazi dizisi ATV ekranlarında başladı, tanıtımı aylar önce dönmeye başlayan dizi Osman Gazi'nin konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Osman Gazi'ye başarılı oyuncu Burak Özcivit hayat veriyor. Peki Osmanlı'nın kurucu olan Osman Gazi kimdir, babası ve annesi kimdir? Osman Gazi'nin eşleri ve çocukları kimdir?

BALA HATUN KİMDİR: Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR: Kuruluş Osman’da rol alacağı haberleriyle adını duyuran Özge Törer, henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK
Şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi Afrin'de yakalandı
Ekrem İmamoğlu kara para kitabıyla ünlenen Halim İpek'i atadı
Menzilciler İçişleri Bakanlığında kadrolaşıyor iddiasına Süleyman Soylu'dan yanıt
'İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi' denildi bambaşka çıktı
Sunucu Mehtap Koç kanseri yendi! Yaptığı hareketle alkış topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı görüştü
'TRT zarar ediyor' haberlerine dair açıklamada bulundu
Sibel Kekilli'nin yeni filmi belli oldu! Ödüllü yönetmen Özcan Alper duyurdu
UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını resmen açıkladı
Başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı
ASDEP nedir ASDEP başvuruları ne zaman 2019
Yorumlar