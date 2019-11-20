Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir kaç yaşında?

Kuruluş Osman ATV ekranlarında başladı, büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Dizinin oyuncularından biri de Osman Gazi'nin ilk eşi Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer oldu. Peki Özge Törer kimdir, kaç yaşında?

Osman Gazi dizisi ATV ekranlarında başladı, tanıtımı aylar önce dönmeye başlayan dizi Osman Gazi'nin konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Osman Gazi'ye başarılı oyuncu Burak Özcivit hayat veriyor. Peki Osmanlı'nın kurucu olan Osman Gazi kimdir, babası ve annesi kimdir? Osman Gazi'nin eşleri ve çocukları kimdir?

BALA HATUN KİMDİR: Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR: Kuruluş Osman’da rol alacağı haberleriyle adını duyuran Özge Törer, henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.