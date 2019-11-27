Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.
2020'nin ilk iki çeyreğinin istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacağını belirten Bakan Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." ifadelerini kullandı.