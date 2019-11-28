Yusuf'lu Zeki'li Lille Avrupa'ya havlu attı Messi rekor kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlanırken Yusuf ve Zeki'nin formasını giydiği Lille, Avrupa'ya veda etti. Messi ise Barcelona formasıyla 700. maçına çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 5. maçlar oynandı.





Erling Haaland yine attı

Grubun diğer müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.





Barcelona rahat geçti

İspanya'nın Barcelona takımı, F Grubu mücadelesinde ağırladığı Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Luis Suarez, 33. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 77. dakikada Jadon Sancho attı.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Barcelona, son hafta öncesi lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Öte yandan Messi, Barcelona formasıyla 700. maçına çıktı.





Bizimkiler Avrupa defterini kapattı

H Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, Fransa'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi.

Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadelede ilk 11'de görev yaptı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve Chelsea'nin önünde liderliğe yerleşti. Bir puanlı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F GRUBU

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G GRUBU

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H GRUBU

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2