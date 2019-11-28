Dolar bir anda fırladı! 28 Kasım günü dolar/TL'de son durum

Dolar önceki gün S-400 ve NATO ile ilgili gelişmeler sonrası ABD başta olmak üzere uluslararası ilişkilere yönelik endişeler ve ABD büyüme verisinin beklenenin üzerinde gelmesiyle 5.78'i aştı. 28 Kasım günü dolar/TL 5.7768 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Çavuşoğlu, "Amerika garanti verirse patriot da alırız" derken S-400’lere ilişkin Rusya ile ikinci bir anlaşma yapılmak istendiği ve bununla ilgili görüşmelere yönelik soruya da cevap verdi.

Dolarda son durum

Çavuşoğlu, "S-400’ü niye aldığımızı defalarca açıkladık. İhtiyacımız var. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Basit bir ürün olsa tamam ama bu hava savunma sistemi. Ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. z. Müttefiklerimizden alamadığımız için Rusya’nın teklifi en iyisiydi. Anlaştık, aldık. Bu konu üzerinde Amerikalılarla görüştük kendilerine de yapıcı teklifler sunduk. F-35’lerle S-400’lerin bir arada olamayacaklarını söylüyorlar. Teknik problem yaratacağını söylüyorlar. Zaten S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Türkiye, NATO’nun müttefiklik hukuku gereğince kendisine yöneltilmiş terör tehdidi başta olmak üzere sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine yanıt verilmemesi durumunda Baltık ülkeleriyle ilgili planı onaylamama kararı aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

Piyasaların gözü ise 3 Aralık günü açıklanacak ve ardından toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda. TCMB Başkanı Uysal önceki gün yaptığı basın toplantısında faiz indirimlerini önden yüklemeli yaptıklarını yineledi.

Ticaret savaşları

ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ise Hong Kong yasasını onaylayan ABD'ye karşı Çin'in tepkisi söz konusu. Analistler 1. faz anlaşmanın yapılacağını ancak sonrasında geniş ölçekli bir uzlaşının olmayabileceğini belirtiyor.