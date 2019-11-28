Oyuncu İrem Sak'ın 'Ev ne zaman müsait' sorusuna Haluk Bilginer'den anlamlı yanıt
Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, New York'tan İstanbul'a geldi. İrem Sak'ın 'Ev ne zaman müsait' sözlerine anlamlı bir yanıt verdi.
Havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Bilginer, esprili paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan İrem Sak'ın "Eve ödülün tozunu almaya gelirim" paylaşımı hakkında konuştu.
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Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirleri de kırmayarak sorulara cevap verdi.
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"Beni asıl mutlu eden şey..."
Emmy Ödülü hakkında konuşan Haluk Bilginer, şunları söyledi: O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi.
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Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması.
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