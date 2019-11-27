Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Nadide Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle 780 bin kilometrekare olan kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/ YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.