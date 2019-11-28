Ahmet Hakan 'sen busun işte Rahmi Turan' dedi gazete küpürleri çok fena

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Beştepe'ye giden CHP'li yazısıyla çuvallayan gazeteci Rahmi Turan'ın yönetimindeki gazete küpürlerini köşe yazısına taşıdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li yalanına alet olarak kariyerindeki tartışmalı haberlere bir yenisini daha ekledi.

Kuyuya attığı taşı değil 40 kişi, 82 milyon çıkaramadı. "Duayen" dedilen gazeteci belgesiz ve teyit edilemeyen kulisi doğruymuş gibi sunarak, şimşekleri üzerine çekti.

Maskesini indirdi

Kendisine yönelik suçlamalara yönettiği gazetelerde tiraj rekoru kırdığını söyleyerek yanıt veren Turan'ın maskesini, Hürriyet'in tepesindeki Ahmet Hakan indirdi. "Sen busun işte Rahmi Turan" başlıklı bugünkü köşesinde yazar, gazete küpürlerine yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun"

“SAKALLI bebek haberini ben yapmadım” diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.

Sana dedim ki:

“Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır”.

Ama sen durmadın. “Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım” diye meydan okudun bana.

Madem öyle...

Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...

Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına “haber” adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini “tirajların efendisi” ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.

Sen busun işte Rahmi Turan.