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Arda Turan Galatasaray'a boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan'ın Fatih Terim’e yakın olan isimleri ikna için devreye soktuğu hatta Barcelona ile bile konuyu görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maç öncesi  teknik direktör Fatih Terim'in elini öperek gündeme oturan Arda Turan, yuvasına dönmek için her yolu deniyor.

Terim'e baskı yapıyorlar
Takvim'in haberine göre; Arda Turan'ın Fatih Terim'e yakın olan isimleri dönüş konusunda ikna için devreye soktuğu da belirlendi. Bu isimlerin tecrübeli teknik adama baskı yaptığı öne sürülüyor.



Barcelona ile görüşmüş
Başakşehir Arda ile yolları ayırmaya çok sıcak bakarken, bir iddiaya göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'a transferi konusunda Barcelona kulübü ile bile görüşme yaptı.

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadan önce Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüştü... Bu fotoğraf karesi günlerce konuşulmuştu.


"Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray'a döneyim"
İspanyollar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda için ücret istemeyecek. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray'a döneyim" dediği belirlendi.

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