Almanya'dan linç ettikleri Mesut Özil için bomba itiraf

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmesine ilişkin ülkede yapılan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine, "O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı." şeklinde konuştu..

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, futbolda ırkçılığa müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

DFB başkanlığına 2 ay önce seçilen Keller, federasyonun entegrasyon çalışmalarını tanıtmak amacıyla Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve DFB Uyum Sorumlusu eski futbolcu Cacau ile Berlin Türkiyemspor Kulübünü ziyaret etti.

''Buna hiçbir şekilde göz yummayacağız''

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Keller, ırkçı olaylara olanaklar dahilinde müdahale edeceklerini belirterek, "Futbolda ırkçılık olamaz. Buna hiçbir şekilde göz yummayacağız." dedi.

Devletten destek istedi

Irkçılık sorununa devletin de müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Keller, futbol karşılaşmaları çerçevesinde yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarını da "toplumun aynası" olarak değerlendirdi.

''Yığınla hata yapıldı''

Keller, Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın 2018'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmesi ve formalarını hediye etmesine ilişkin ülkede yapılan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine de, "O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı. Biz toplum olarak, özellikle iki kökeni olan veya farklı kökenden gelen insanların omuzlarına ne yüklediğimizi düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.