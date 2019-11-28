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Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti.

Dıraç kentinin plaj bölgesindeki otel enkazında yürütülen çalışmaları inceleyen Rama, yetkililerden bilgi aldı.

Rama, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı çarpıcı bir durumla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Birkaç saat önce tekrar bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Rama, bu yüzden 100'den fazla ailenin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin deprem trajedilerini iyi bildiğini ifade eden Rama, "Ülke her 3-4 saatte sallanıyor. Şimdi sizinle konuşuyorum, siz depremler ve büyük trajediler yaşadınız, bunu biliyorsunuz. Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız ve bu Arnavut halkı tarafından unutulmayacaktır" diye konuştu.

Ülkesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Türk ekiplere de işaret eden Rama, "Bu karanlıkta bir ışık varsa, o da yardım etmeye koşan birçok milletlerle meydana gelen topluluk ruhudur" dedi.

30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Depremde şu ana kadar 30'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin yaralandığını ancak ölü sayısının artabileceğini dile getiren Rama, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türk hükümetine ve diğer hükümetlere, hastanelerinin kapılarını açtıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugünden itibaren bazı insanlarımızı uçakla göndermeye başlıyoruz. Ancak sayısız hasarımız var. Yarını beklemek en çarpıcı bir şey. Hayat önemli ancak ölenleri geri getiremeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Rama, Türk halkına seslenerek, "Arnavutluk hükümetinin 'e-albania.al/contribute' şeklinde bir hesabı var şu an. Gönderebileceğiniz şeyler çocukların, ailelerin, annelerin durumunu kolaylaştıracaktır" ifadesini kullandı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk Bakanlar Konseyi kararıyla depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu. Dıraç ve Thumane ilçesi çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

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