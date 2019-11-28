Ryan Babel'den 'üzgünüm' açıklaması

Galatasaraylı Ryan Babel, sakatlığından dolayı Club Brugge maçında takımını yalnız bıraktığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’ü konuk ettiği maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ryan Babel, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

''Takıma yardım edemediğim için üzgünüm''

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Ryan Babel, "Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım maçta yine sakatlandığım ve dün akşam takıma yardım edemediğim için üzgünüm. Daha güçlü geri dönmek için elinden geleni yapacağım, umarım bir an önce dönerim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

90+2'de yıkılmıştı

Adem Büyük ile Club Brugge karşısında 1-0 öne geçen Galatasaray, 90+2'de Diatta'nın golüyle 1-1'e razı olmuştu. A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelirken, Club Brugge evinde Real Madrid'i konuk edecek.