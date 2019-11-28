Fatih Terim'in tükenişi! 12 maçta sıfır çekti

Teknik direktör Fatih Terim’le son dönemde çöküş yaşayan Galatasaray, Avrupa kupalarında son 12 maçta sıfır çekti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa’daki galip gelememe serisini devam etti.

Son 2 sezonda Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.

Son galibiyet Lokomotiv Moskova'ya karşı

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla aldı.

12 maçta sıfır çekti

Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

Dalya diyemedi

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 284 maçın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı sahasında 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. Avrupa’da son 12 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı.