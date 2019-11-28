AK Parti'de Ali Babacan talimatı Abdulkadir Selvi duyurdu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirildiğini yazdı.

Önceki akşam Habertürk ekranlarına çıkan Ali Babacan'ın açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Partisini yakında açıklaması beklenen Babacan'ın sözleri AK Parti'de tartışıldı.

“Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük" diyen Babacan, AK Parti'ye ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri, siyaseti hareketlendirdi.

Dün NTV'ye konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bildik ezberler üzerinden yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz böyle bir şey yok" diyerek Babacan'a tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidar partisinde konuşulan Babacan'ın değerlendirmelerini, bugünkü köşe yazısında böyle aktardı.

Zor sorulara Babacan'dan "üzerinde çalışacağız" yanıtı

Ali Babacan’ın, Fatih Altaylı’nın soruları karşısında çok net yanıtlar vermek yerine “Üzerinde çalışacağız” şeklinde yanıtlar vermesi eksi puan olarak değerlendirildi. Ama Babacan’ın AK Partililerin gönlünde bir yeri var. O nedenle “Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı” diye hakkını teslim ediyorlar. Ancak Babacan’ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar.

AK Parti kulislerinde Babacan’dan ziyade Abdullah Gül’e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül’ün tek hedefinin yeniden cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, “Gül’ün tek hedefi Erdoğan’a kaybettirmek” diyen de...

Ha, bir nokta daha: AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş.