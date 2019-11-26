Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu

Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Ali Babacan, Sadullah Ergin'le ilgili, "Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cü yapılaşmanın etkin olması bakımından bu işin sorumlusu Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?" sorusunda zor anlar yaşadı.