Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu
AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtladı.
Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Ali Babacan, Sadullah Ergin'le ilgili, "Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cü yapılaşmanın etkin olması bakımından bu işin sorumlusu Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?" sorusunda zor anlar yaşadı.