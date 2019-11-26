GÜNCEL

Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtladı.

Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Ali Babacan, Sadullah Ergin'le ilgili, "Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cü yapılaşmanın etkin olması bakımından bu işin sorumlusu Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?" sorusunda zor anlar yaşadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Birleşmiş Milletlerden yıkıcı iklim değişikliği uyarısı
Saygı Öztürk: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
Rusya, 2020'de yeni S-400'lerin sinyalini verdi
Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Babacan: AK Parti ile düşünce ayrılığı yaşadık
60 saniyede bugün (26 Kasım 2019)
Tuba Büyüküstün parasını bakın nereye yatırıyor! Ünlülerin dudak uçuklatan mal varlıkları
Serdar Ali Çelikler: Kruse sakatlığı için Fenerbahçe'yi suçluyor
Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal ile devre arası yollar ayrılabilir
SSK'lı çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacak?
Serdar Ali Çelikler'den Arda Turan Fatih Terim barışmasına bomba yorum
Bekçilik sözlü sınav sonuçları 2019 mülakat sonuçları ne zaman?