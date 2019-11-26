En iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü aldığı anlar

Sanatçı, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin ödüllendirildiği etkinlikteki 11 kategoride bu yıl, 21 ülkeden 44 aday ödüller için yarıştı.