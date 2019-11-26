Mustafa Cengiz'den Diagne yorumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe, bu akşam oynanacak maç öncesi bir araya geldi.

Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe, Galatasaray maçı öncesi yaptığı konuşmada "Türkiye'nin en büyük kulübüne karşı oynamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bize gösterilen ilgiden dolayı da Galatasaray camiasına teşekkür ederim." dedi.

''Taraftarımızın gücü sahaya da yansır''

Cengiz, "İnşallah ateşli taraftarımızın gücü sahaya da yansır. Güzel bir maç olmasını ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

''Orada da gelişmesini diliyoruz"

Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Diagne'yle ilgili konuşan Cengiz, "Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin her alanda hem aile düzeni hem futbolda her anlamda başarılı olmasını isteriz. Orada da gelişmesini diliyoruz" dedi.