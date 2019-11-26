DÜNYA

Gürcistan'da seçim protestosu devam ediyor

GÜRCİSTAN'da genel seçimlerin nispi sisteme göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto eden binlerce kişi, bir kez daha Tiflis'teki parlamento binasına yürüdü.

Gürcistan'da seçim sistemine dair başlayan tartışmalar devam ediyor. Genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi sisteme göre yapılmasını talep eden binlerce vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, erken seçim çağrısında bulunmak için bugün başkent Tiflis'te bir kez daha toplandı.

Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına yürüyen binlerce protestocu, parlamento binasının önünde genel seçimlerin nispi sisteme göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etti. Protestocular, "Dışarı çık" ve "Git" sloganları atarken, polis parlamento girişlerinde önlem aldı.

Tiflis Devlet Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı protestolarda, muhalefet partileri ve protestocular, "Gürcistan" ve "değişim" sloganları attı.

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