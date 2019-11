Ömür Gedik'in "Et yemek iktidarsızlık yapar" çıkışına sevgilisi Ferhat Göçer'den cevap

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Geceye mesajım seks diyorum" dedi. Dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyen Gedik "Et yemek iktidarsızlığa neden olur. Vegan olun!" diyerek herkesi uyarmak istediğini söyledi. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik'e bir yorum da yıllardır aşk yaşadığı Ferhat Göçer'den geldi.

"ET OLMAYAN YEMEĞE YEMEK DEMEM"

Gedik'in sevgilisi Ferhat göçer, katıldığı bir programda konu hakkında konuştu. Sunucunun "Et yer misin?" sorusunun üzerine kendisini tutamayarak kahkaha atan Ferhat Göçer "Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz" dedi. Ömür Gedik'in sevgilisi Ferhat Göçer'in bu sözlerine ne diyeceği ise merak konusu oldu.