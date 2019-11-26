Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada gündem oldu

Diyarbakır'da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'u yöneten ve aynı zamanda Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Mezher Tekçi, maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Maç süresince yerinde duramayan ve taç çizgisi boyunca gidip gelerek futbolcularını yönlendiren Tekçi, gol kaçıran veya hata yapan oyuncularına verdiği tepkisiyle de bazı ünlü teknik direktörlere benzetiliyor.

"MAÇLARDA BAZEN KENDİMİ KAYBEDİYORUM"

Maç sırasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra ilgi odağı olan Mezher Tekçi, çocukluğundan beri futbolu sevdiğini söyledi. Tekçi, "Apartman görevlisiyim. Masterler Ligi'nde 20 takımımız var. Şu anda 7 maç yaptık. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 de beraberliğimiz var. Maçlarda bazen kendimi kaybediyorum. Bazen futbolcuyla beraber koşuyorum. Sanki gole ben gidiyorum gibi bir durum yaşıyorum. Tüm bunlardan zevk alıyorum. Futbolcularımız net golleri kaçırınca tepkiler veriyorum. Bir süre sonra da moral veriyorum. Gol kaçıran futbolcum yüzünden meşhur olduk. Yılmaz Vural takla atıyor, ayağını kırıyor. Ben daha kırmamışım ama kırmama az kaldı. Şapkamı kırdım zaten. Attım yere kırıldı, yeni bir şapka aldım" dedi.