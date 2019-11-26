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Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi

Şarkıcı Serdar Ortaç ve tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın tekrar evleneceği iddiası magazin gündeminin merkezine oturdu.

5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Boşandıktan sonra kendi yollarına devam eden çiftin 3 hafta önce bir araya geldiği ve buluşmada tekrar evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yer alan habere göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikilinin bu iddialara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

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