Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi

Kıbrıs Rum klübü APOEL, Perşembe akşamı Lüksemburg’ta yapılacak karşılama öncesinde maçın Türk hakemi Halis Özkahya ile yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan için UEFA’ya itiraz başvurusunda bulundu.

İtalyan hakem atandı

UEFA’nın, APOEL’in 1974 Kıbrıs barış harekatı üzerine kurgulanan siyasi itirazını kabul ederek Avrupa ligi karşılaşması olan Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi’yi atadı.