Kemal Kılıçdaroğlu "Varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun bir kumpas olduğunu ve bu kumpasın da AK Parti tarafından kurulduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP için en iyi başkan Kılıçdaroğlu'dur" sözlerine cevap olarak "Kumpas kuracaksın, bir dünya laf edeceksin. Sana söyledim, varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Malum bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz.

- Beni sakın ola ki iktidar partisi ve ona destek veren siyasetçiler gibi görmeyin, onlar gibi asla düşünmüyorum. Onlar sanıyorlar ki CHP hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım? Haklıyız.

- Memleketin dünya kadar derdi var. Sen bu sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan parti değildir. Dünyanın en eski partilerindendir. Kuvayi Milliye'nin partisidir.

- Kumpas kuracaksın, bir dünya laf edeceksin. Sana söyledim, varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var: A Haber, ATV, isimlerini de bilmiyorum. Yalnız başıma çıkacağım. İstiyorsan bir sürü adam al yanına. Yandaşların var onları da alabilirsin.