GALATASARAY

Serdar Ali Çelikler'den Arda Turan Fatih Terim barışmasına bomba yorum

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'la Fatih Terim'in arasındaki buzların erimesiyle ilgili olarak, "Her insan hata yapar, kuluz biz. Ama pişman olmak özür dilemek diye bir şey var. Şimdi o zaman siz bu haltı neden yediniz abi. Türkiye'yi neden gerdiniz?" dedi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

"O zaman siz bu haltı neden yediniz abi"

Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpüp aralarındaki buzları erittiği kareyi youmlayan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Arda, Galatasaray'a dönüyor. Arda'ya bu saatten sonra lazım olan tek şey camia. Dönsün ama camianın yüzde yüz kabul edeceğini sanmıyorum. Bilal Meşe neden dayak yedi? Özür dilemezse benim açımdan aklanamaz. Her insan hata yapar, kuluz biz. Ama pişman olmak özür dilemek diye bir şey var. Şimdi o zaman siz bu haltı neden yediniz abi? Türkiye'yi neden gerdiniz? Doğru değil mi? O zaman çık de ki: 'Şurada hata yaptım, özür dilerim, şundan, bundan ve kamuoyundan.' O zaman bir daha konusunu açmam. Özür dilemek ayrıca güzel bir şeydir. Biz de hata yaptık ama özür dileriz. Arda, yüzde 50 yüzde 50 düşünüyordur.

"Camiasız bırakmaması lazım futbolu"

Arda'ya deseler ki, 'Gel bedavaya oyna' deseler oynar. Bundan eminim yani. Çünkü Arda'nın ihtiyacı olan tek bir şey kaldı. İki çocuğu var. Allah bağışlasın. İkincisi geliyor daha doğrusu. Güzel bir evliliği var. Parayı da yaptı. Camiasız bırakmaması lazım futbolu. Gereken adımı attı, atacaktır. Ama taraftar kabul eder mi etmez mi, o ayrı bir mesele."

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